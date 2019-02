Homem é morto a pauladas na Zona Leste enquanto assistia TV

Arnaldo de Oliveira Santos, de 47 anos, foi morto no início da madrugada do sábado, 2, quando estava sentado no sofá de sua residência, assistindo televisão. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil.



Os policiais militares Montoni e Alexandre foram acionados para irem até a rua Colômbia, na Vila Dias, pois haveria um homem morto no local. Quando os policiais chegaram, a companheira de Arnaldo - uma mulher de 63 anos - relatou que ele era usuário de drogas e de bebidas e, que por volta das 23h de sexta-feira, 1º, ela teria ido dormir, enquanto que a vítima permaneceu na sala assistindo televisão.



Pouco tempo depois, ela despertou e foi até a sala, quando deparou com o companheiro ensanguentado. Segundo ela, quando tentava ajudá-lo, sua filha chegou, acionando a PM e o SAMU, que constatou o óbito.



Pelo que foi notado no local, a vítima teria sido vítima de pauladas, principalmente na região da cabeça e no rosto. Policiais civis e peritos criminais estiveram no local, colhendo dados que possam vir a esclarecer o crime.