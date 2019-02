"Ricardo Brandão não é o candidato do MDB", diz presidente do partido

Presidente do MDB de Mogi Mirim, o vereador Moacir Genuário foi à tribuna da Câmara Municipal para ressaltar que o partido ainda não tem candidato a prefeito para as eleições de 2020.



A fala foi uma reação a entrevista de Ricardo Brandão concedida à imprensa recentemente, oportunidade na qual o ex-prefeito se lançou candidato ao cargo mais alto do Executivo mogimiriano para o pleito do ano que vem.



O anúncio, feito sem o consentimento do MDB de Mogi Mirim, causou mal-estar na legenda, uma vez que há outros “prefeituráveis” dentro do partido. Moacir afirmou ainda que foi cobrado pelos membros de seu partido a dar essas declarações.



RELEMBRE

Em janeiro deste ano, Ricardo Brandão anunciou à imprensa sua candidatura. “Mogi Mirim precisa dessa mudança. Para pegar seu caminho novamente do desenvolvimento e do progresso”, frisou na ocasião. O empresário garantiu que essa manifestação – de postular novamente à cadeira de prefeito – não se trata de uma decisão de voltar ao cenário político. “Em momento algum deixei de ter essa opção desde a eleição passada. Eu até diria desde o dia seguinte ao resultado oficial da campanha de 2016”.



Embora tenha ficado longe dos holofotes desde a eleição, Brandão garante que, sempre que possível, se faz presente à sociedade. “No meio político eu até evito para não querer confrontar. Existe um monte de coisas acontecendo na administração atual e se eu for opinar, pode haver uma confrontação e isso não quero”.





Ricardo Brandão foi desautorizado pelo presidente do seu partido, o MDB