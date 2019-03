80 mil pessoas passaram pela Havan de Mogi Mirim no fim de semana

A Havan divulgou os números referentes a inauguração ocorrida em Mogi Mirim no último sábado, 23. Durante o fim de semana, cerca de 80 mil pessoas passaram pela 122ª loja da rede. A unidade, de 7,5 mil metros quadrados construídos, recebeu investimento de mais 25 milhões e gerou 150 empregos diretos no município.



Diversas autoridades do município marcaram presença, como o prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB), o presidente da Câmara Municipal Manoel Palomino (PPS) e o deputado estadual Barros Munhoz (PSB). Mas o destaque ficou por conta do empresário Luciano Hang, dono da rede, que discursou antes da abertura da loja e fez questão de tirar fotografias e conversar com muitos dos consumidores que compareceram ao evento.



Fachada estilizada da Casa Branca e réplica da Estátua da Liberdade, diferenciais de marketing da rede varejista, estão presentes na loja da Havan de Mogi Mirim, que passa a oferecer um mix com mais de 100 mil itens nacionais e importados em diversos setores, como: cama/mesa/banho, eletro, eletrônicos, bazar, presentes, moda (feminina, masculina, infantil, fitness e praia), decoração e outros. A nova loja funciona de segunda a sábado, domingos e feriados das 9h às 22h.