Carlos Nelson vai tentar reeleição em 2020

Flávio Magalhães



Pela primeira vez, o prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB) declarou publicamente que é candidato à reeleição em 2020. A confirmação se deu na última quinta-feira, 14, em discurso firme diante do secretariado municipal e da imprensa local. “Eu sou candidato a reeleição e o secretário que não concordar ou tiver dúvida pode pedir para sair”, disparou o chefe do Executivo.



O primeiro escalão da Prefeitura e a imprensa estavam reunidos ao lado da cratera que se abriu depois da chuva da madrugada de quarta-feira, 13, na rodovia Nagib Chaib, a ligação interna entre Mogi Mirim e Mogi Guaçu. De lá, Carlos Nelson fez a declaração sobre sua candidatura à reeleição e determinou a resolução de algumas questões internas da Prefeitura.



“Eu serei candidato porque a cidade precisa”, disse Carlos Nelson. “Mogi Mirim está amortecida, parece que foi anestesiada e não voltou da anestesia”, completou. “E eu não aceito ficar acuado, daqui para frente será outra conversa”, ressaltou. O prefeito também disparou contra políticos da oposição. “Tem vereador leviano que não tem a mínima noção, abre a boca para falar bobagem”.



Carlos Nelson também destacou a série de problemas de ordem jurídica que tem enfrentado na Prefeitura, mas sem citar nomes. “Estou dormindo à base de medicamentos”, revelou. Ali mesmo, questionou secretários municipais sobre questões da cidade, como a inauguração da Havan. O prefeito quis ser informado se a nova unidade de Mogi Mirim já conta com as licenças necessárias para funcionamento.





