Circuito Sesc chega a Mogi no domingo; veja programação

Com uma programação que aborda várias linguagens artísticas, o Circuito Sesc de Artes traz para a Mogi Mirim artistas, grupos, coletivos e companhias de longas trajetórias. No dia 31 de março, domingo, a Praça Dr. Jorge França Camargo, no Jardim Primavera, recebe, direto da Bélgica, a Companhia Pol & Freddy que apresenta o Circo Democrático da Bélgica, um cabaré onde, aparentemente, tudo pode acontecer: malabarismo com pratos, sapateado com botas de esqui ou um salto de quatro metros de altura em uma piscina de 30 centímetros. O público é quem decide o que vai acontecer.



Dentre as atividades, que começam às 16h, a música estará presente com o Quintal dos Prettos, projeto que relembra as famosas rodas de samba da década de 1980 e promete apresentar um quintal do samba em plena praça. Destaque também para a Câmera Fotográfica gigante, na qual os participantes vão entrar em uma câmera para conhecer o processo fotográfico por dentro.



Para a realização do evento, o Sesc São Paulo conta com parcerias importantes. De acordo com Nelson Theodoro Junior, secretário do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi Mirim (Sincomercio), tais parcerias são importantes para que se consiga levar conteúdo artístico e cultural de várias regiões do país e do mundo para as cidades do interior.



CIRCUITO

Uma caravana com 490 artistas de diversos lugares do Brasil e do mundo, divididos em 14 roteiros, viaja pelo estado de São Paulo na 11ª edição do Circuito Sesc de Artes. Com atividades de artes visuais, circo, cinema, dança, música, teatro, literatura e tecnologias e artes, o Circuito acontece de 29 de março a 14 de abril, de sexta-feira a domingo, das 16h às 21h30 em 121 cidades, sempre com atrações gratuitas para todas as pessoas.





Direto da Bélgica, Circo Democrático é um ‘cabaré’ onde tudo pode acontecer