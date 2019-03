Governador entrega certificado de turismo a Mogi Mirim

O governador João Doria (PSDB) entregou na quarta-feira, 20, o certificado de Município de Interesse Turístico (MIT) para Mogi Mirim e outras 42 cidades paulistas. Todas elas passam a ser classificadas oficialmente nesta categoria, como determina a Lei n° 16.938, de 2019. O prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB) e o secretário municipal de Cultura e Turismo, Marquinhos Dias, foram ao Palácio dos Bandeirantes para receber o título em nome do município.



Com a classificação, Mogi Mirim terá direito a mais verbas para investimentos em turismo, a fim de aumentar o fluxo de pessoas na cidade para permitir a geração de empregos e de renda. s recursos começarão a ser liberados mediante a apresentação de convênios para obras de infraestrutura turística com o Dadetur (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos), após aprovação do Conselho Municipal de Turismo local (Contur), além do aval do COC (Conselho de Orientação e Controle).



A reivindicação é antiga e pleiteada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que em conjunto com o Comtur e representantes da iniciativa privada e da sociedade civil, estabeleceram um plano de trabalho, a fim de atender os pré-requisitos necessários para a obtenção do título, como o levantamento de informações, esquematização e elaboração de documentos.



“Mogi Mirim desenvolveu o Plano Diretor de Turismo para conquistar o MIT e diversas ações de turismo foram realizadas por um longo período sob o monitoramento da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, que nos orientou sobre todo o processo”, explicou o prefeito Carlos Nelson. O secretário Marquinhos Dias reiterou os agradecimentos a todos que trabalharam pela conquista. “Houve um empenho árduo pelos servidores da Pasta, pelos integrantes do Comtur, a Etec e demais entidades da sociedade civil. Agora, Mogi Mirim é beneficiada com o resultado deste trabalho planejado e executado em conjunto”, destacou.



Ainda em fevereiro, a Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) aprovou em sessão extraordinária a titularidade de Mogi Mirim e mais 42 cidades como MIT. “Os 43 municípios que hoje estão recebendo essa qualificação sabem a responsabilidade que possuem à frente dessa atividade, a partir deste momento. Devem destinar o recurso para potencializar o turismo, que é aumentar o fluxo de pessoas na cidade para permitir a geração de empregos e de renda”, disse o governador João Doria.



Os municípios que receberam a certificação são: Adamantina, Adolfo, Anhembi, Araçatuba, Araçoiaba da Serra, Barra do Turvo, Bebedouro, Bocaina, Botucatu, Divinolândia, Dois Córregos, Garça, Guaíra, Ibirarema, Icém, Igarapava, Indiaporã, Ipeúna, Itapeva, Itaporanga, Itariri, Itirapina, Jaboticabal, Jarinu, Juquiá, Juquitiba, Lavrinhas, Marília, Mogi Mirim, Palmeira D'Oeste, Paulicéia, Pirapora do Bom Jesus, Pongaí, Porto Ferreira, Santa Albertina, Santa Clara D'Oeste, São Bernardo do Campo, São João da Boa Vista, São Manuel, Timburi, Três Fronteiras, Valentim Gentil e Votorantim.







Em evento, governador Doria entregou certificado a prefeitos