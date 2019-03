Grupo Cubatão adquire Supermercados Lavapés

A direção da rede de Supermercados Cubatão (SMC), de Itapira, anunciou nesta semana a aquisição da rede Lavapés Supermercados, de Mogi Mirim. A notícia circulou pelas redes sociais e confirmou os rumores de que a negociação entre as marcas havia sido concluída.



Com o fechamento do negócio, o grupo SMC se torna um dos maiores deste segmento em toda a região. Funcionando há 29 anos em Itapira, onde possui duas lojas, a marca Cubatão passou por um processo de crescimento na última década, com a abertura de lojas em Mogi Guaçu, Araras e Espírito Santo do Pinhal. Já havia adquirido anteriormente a marca Spasso Sabores, com lojas em Jaguariúna e Valinhos e com uma terceira que vem sendo construída em Mogi Mirim, no imóvel onde funcionou a antiga Mundial Motos, na Avenida Brasil.



Conforme apurou A COMARCA, a aquisição da rede Lavapés vem para competir com as grandes redes que tem trazido unidades em cidades da região. A marca fundada em 1978 por Carlos Roberto do Couto possui três unidades em Mogi Mirim, uma em Conchal e outra em Jaguariúna. Tinha, há alguns anos, ainda duas unidades em Rio Claro e outras duas em Mogi Guaçu.



O gerente regional do SMC, o itapirense Luís Antônio de Souza, informou que os novos proprietários assumem de fato a administração da rede mogimiriana partir do dia 1º de abril. Segundo Souza, em princípio, não haverá mudanças significativas, não sendo cogitada, segundo ele, por exemplo, a substituição do nome Lavapés pelo nome Supermercados Cubatão. “Pretendemos oferecer um atendimento com a mesma excelência em qualidade com que os clientes dos supermercados Lavapés estão habituados. Precisamos, antes de mais nada, conhecer o perfil da clientela e a partir disto, caso necessário, promover alguma mudança”, registrou.



Com a aquisição da rede Lavapés, o grupo SMC se torna um dos maiores empregadores da região. Somados os colaboradores das lojas sob sua administração, com aqueles outros que serão incorporados a partir da aquisição do Lavapés, serão quase 2 mil empregados. Ainda segundo Souza, a direção do SMC expressou sua satisfação com a conclusão do negócio. “Foi uma negociação que deixou satisfeitas ambas as partes”, concluiu.





O prédio onde funciona a Loja 2 da rede Lavapés em Mogi Mirim