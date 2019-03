Havan começa a funcionar no neste sábado

A unidade de Mogi Mirim da Havan abre as portas aos consumidores a partir das 10h do próximo sábado, 23. Com a presença confirmada de Luciano Hang, a megaloja recebe nos próximos dias os últimos ajustes para a inauguração, incluindo a chegada da célebre réplica da Estátua da Liberdade.



A inauguração é a 2ª da rede em 2019 e a 122ª loja da Havan. A unidade localizada na Avenida Pedro Botesi, em frente ao hipermercado GoodBom, tem 7,5 mil metros quadrados construídos, e receberá investimentos de mais de R$ 25 milhões, além de gerar 150 empregos diretos no município.



Fachada estilizada da Casa Branca e outros diferenciais de marketing da rede varejista também estarão presentes na loja da Havan de Mogi Mirim, que passará a oferecer um mix com mais de 100 mil itens nacionais e importados em diversos setores, como: cama/mesa/banho, eletro, eletrônicos, bazar, presentes, moda (feminina, masculina, infantil, fitness e praia), decoração e outros.



A nova loja funcionará de segunda a sábado, domingos e feriados das 9h às 22h. Para a inauguração, o prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB) está solicitando junto a Renovias, que administra a SP-340, maior atenção no esquema de organização, para que não haja transtornos no trânsito, já que a expectativa é de um grande público compareça ao local.



A Havan finalizou 2018 com 120 lojas que juntas somaram um faturamento superior a R$ 7 bilhões. Este valor representa um crescimento de 40% nas vendas do grupo. Para atingir a meta de faturamento de R$ 10 bilhões em 2019 estão sendo feitos investimentos na ordem de R$ 500 milhões em inovação, ampliações, tecnologia e automação do Centro de Distribuição da rede, que fica em Barra Velha (SC).





Unidade da Havan recebe últimos cuidados antes da inauguração