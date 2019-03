Magazine Luíza é alvo da “gangue da marcha à ré”

A loja Magazine Luiza, localizada à rua Conde de Parnaíba, região central de Mogi Mirim, foi alvo da quadrilha conhecida como “gangue da marcha à ré”, na madrugada desta quinta-feira, 14. Porém, nada foi levado do local.



A ação criminosa praticada por suspeitos que utilizaram um veículo Fiat Fiorino, com placas de Mogi Mirim, o qual não consta queixa de furto ou roubo, aconteceu por volta da 1h05 da madrugada.



Os guardas municipais Eduardo e Carlos informaram que estavam em patrulhamento pela área central, quando depararam com a porta do estabelecimento arrombada. Ação esta que foi possível utilizando o veículo. Este mesmo tipo de crime ocorreu no início do ano contra uma relojoaria, localizada na Rua Padre Roque.



Com apoio de outras viaturas, os GCMs realizaram buscas no estabelecimento para constatar se os criminosos ainda estavam no interior do estabelecimento, mas, ninguém foi encontrado.



Populares informaram que dois homens que ocupavam uma moto de porte grande, estavam nas proximidades no momento da ação. O responsável pelo estabelecimento foi acionado, ficando constatado, a princípio, que nada havia sido furtado.



A Polícia Cientifica também foi acionada para a realização de exames periciais.