ROMU derruba 'QG do tráfico' na Zona Norte

Uma denúncia anônima levou os guardas municipais Tiago, Marcelo e Castellani, a deter Richard Antônio Ranzatto da Rosa, 20, e apreender grande quantidade de drogas. A ação aconteceu na manhã de domingo, 24, na rua Rafael Bella, Zona Norte de Mogi Mirim.



O denunciante informou que Richard, além de estar traficando entorpecentes, mantinha em sua casa uma grande quantidade de drogas. Com as informações e o endereço fornecido pelo denunciante, os componentes da ROMU seguiram para a Zona Norte e ao se aproximarem da moradia, avistaram o suspeito na frente da casa.



Richard, ao perceber que a equipe seguia em sua direção, tentou fugir, entrando por um corredor da casa, que dava acesso ao quintal. Ele foi abordado e ao ser revistado, nada de ilícito foi encontrado.



Os GCMs indagaram sobre a existência de drogas na moradia. O suspeito negado. Foram iniciadas, então, buscas pelo local, sendo encontrados 537 tubetes de cocaína, 790 pedras de crack, 730 gramas de pó branco usado para mistura, 450 tubetes vazios, uma balança de precisão e duas munições calibre 22.



Após a localização do material, Richard acabou confessando que estava armazenando os entorpecentes. Ele foi conduzido ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante.