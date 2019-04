1º de Maio em Mogi terá show de Lauana Prado

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo divulgou na última terça-feira, 9, a programação para as comemorações do 1º de Maio, feriado do Dia do Trabalho. Desta vez, as atividades serão concentradas no Espaço Cidadão, que receberá apresentações musicais, artísticas e culturais ao longo de todo o dia.



A grande atração será o show da cantora sertaneja Lauana Prado, considerada a nova aposta no cenário musical brasileiro, e que somente com a faixa “Cobaia” possui mais de 100 mil visualizações de seu clipe no Youtube. Ela deve subir ao palco em Mogi Mirim por volta das 20h.



A Corrida do Trabalhador abre a programação, logo no início da manhã, com partida prevista às 8h30, do Teatro de Arena, percurso em direção ao Complexo Esportivo “José Geraldo Franco Ortiz”, o Zerão, e chegada ao Espaço Cidadão.



A apresentação da Banda Lyra Mojimiriana, com direito a performance na plataforma da Estação Educação, abre a agenda musical. Na sequência a Orquestra Municipal de Viola Caipira se apresenta ao público com seus acordes e entonações ligadas a clássicos sertanejos do passado.



A Banda Hitmia, formada por profissionais de Mogi Mirim e Mogi Guaçu, leva ao público parte de suas músicas autorais e sucessos do cenário brasileiro, antecedendo o grupo Entre Amigos, sucesso no Domingo do Samba, organizado todo primeiro domingo de cada mês no Teatro de Arena.



Uma das duplas de maior tradição na música sertaneja local, Mogiano e Mogianinho, presentes na comemoração de 200 anos da cidade, voltam cinco décadas depois para levar seus sucessos e o melhor da moda caipira ao público presente.



Ainda na linha sertaneja, Roberty e Ruan se apresentam após Mogiano e Mogianinho. Com carreira consolidada no Estado de Minas Gerais, alçam voos mais altos pelo Estado de São Paulo e ganham destaque no ramo musical.



Lauana Prado encerra as festividades, com um show com até duas horas de duração. Além de obter destaque no Youtube e nas vendas de suas unidades musicais, Lauana viu sua música “Cobaia” integrar o Top 50 do Spotify Brasil e Deezer e fazer parte das principais playlists de músicas sertanejas em ambas as plataformas, com cerca de 50 milhões de streams.



O secretário de Cultura e Turismo, Marcos Antônio Dias dos Santos, o Marquinhos, celebrou a oportunidade de, mais uma vez, oferecer um dia de lazer aos mogimirianos. “É uma forma de homenagear o trabalhador, tão sofrido no dia a dia. Esperamos retribuir com a parte de lazer e entretenimento”, frisou.



LAZER

Junto à programação musical, a Prefeitura oferece ao público corte de cabelo gratuito, aferição de pressão, glicemia e apresentações circenses durante os intervalos de cada show. Brinquedos infláveis e passeio gratuito de trenzinho farão a diversão das crianças.



O Clube do Fusca de Mogi Mirim e o Grupo Excluídos, especialista em motocicletas clássicas, irão expor seus veículos ao longo de todo o dia. Haverá praça de alimentação e a realização da Feira Noturna na quarta-feira, dia do evento. A segurança fica a cargo da Guarda Civil Municipal (GCM).







Lauana Prado sobe ao palco às 20h no Espaço Cidadão