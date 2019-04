2º Emprega Fatec será no dia 17

Pelo segundo ano consecutivo, a Faculdade de Tecnologia (Fatec) “Arthur de Azevedo” realizará o evento “Emprega Fatec”. Será no próximo dia 17 de abril, uma quarta-feira. O evento tem por objetivo principal orientar pessoas desempregadas da comunidade sobre como buscar qualificação profissional, como buscar por oportunidades de trabalho e como se preparar para entrevistas e processos seletivos.



Entre as atividades propostas nesta segunda edição do “Emprega Fatec” estão uma palestra com profissionais de RH orientando sobre o mercado de trabalho na região e dando dicas de como se portar numa entrevista de emprego ou processo seletivo e o lançamento do “Banco de Talentos” pela Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim (Acimm).



Haverá ainda oficinas práticas nos laboratórios de informática com o intuito de conhecer ferramentas de busca de oportunidades na mídia e, principalmente, conhecer a página do “Escritório de Carreiras” da Fatec Mogi Mirim e o LinkedIn.



Também estão programadas orientações sobre como preparar um currículo, apresentação dos cursos superiores de Tecnologia oferecidos gratuitamente pela Fatec de Mogi Mirim, como forma de capacitação profissional, e apresentação do calendário do processo seletivo vestibular da faculdade, com foco no período de inscrições para isenção/redução da taxa do vestibular.



O evento acontecerá no campus da Fatec de Mogi Mirim, à Rua Ariovaldo Silveira Franco, 567, das 08h30 às 11h e das 14h às 16h. Os pré-requisitos para participar do evento são ter concluído a 3ª série do Ensino Médio e estar desempregado.



Serão disponibilizadas 100 vagas e as inscrições deverão ser realizadas pelo próprio interessado, na Secretaria Acadêmica da Fatec de Mogi Mirim, na próxima quinta e sexta-feira, dias 11 e 12 de abril, das 9h às 11h e das 13h às 15h, apresentando o original do Histórico Escolar do Ensino Médio, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – que contenha a página do último registro. A participação é gratuita.