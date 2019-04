Aberta a licitação para obras de infraestrutura no Parque das Laranjeiras

A licitação para os serviços de infraestrutura no Parque das Laranjeiras foi aberta pela Prefeitura através da publicação do aviso de concorrência pública no Jornal Oficial de Mogi Mirim, na edição do último dia 27. A previsão é que em 30 de abril seja oficializada a empresa responsável pela execução dos trabalhos.



Neste período, a “empresa especializada para execução de obras e serviços visando a implantação de sistemas de infraestrutura e mobilidade urbana no bairro Parque das Laranjeiras” – conforme consta no documento publicado – deverão apresentar as propostas.



No projeto elaborado pela Prefeitura estão previstos a execução de pavimentação asfáltica com guias e sarjetas, calçadas com acessibilidade, drenagem, rede de abastecimento de água, coletor de esgoto e sinalização viária em cerca de 20 ruas que, somadas, possuem pouco mais de 5 km de extensão em uma área de aproximadamente 55 mil m².



Após quase 40 anos, o investimento de R$ 18.351.437,79 será destinado especificamente ao bairro localizado na zona Leste, fruto de intensas negociações da Prefeitura com o Governo Federal através do programa “Avançar Cidades”, em parceria com a Câmara Municipal.



“É um momento único em prol da população, realizado com muito trabalho e empenho junto aos Governos Estadual e Federal e também aos vereadores pelo esforço em aprovar os planos necessários”, destacou o prefeito Carlos Nelson.





Após quase 40 anos, bairro da zona Leste terá obras de infraestrutura