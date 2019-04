Em casa, Free Play conquista 59 medalhas

No sábado, 30, o Clube Mogiano foi palco da primeira competição oficial organizada pela Federação Aquática Paulista (FAP), em Mogi Mirim. O Torneio Regional Petiz a Sênior reuniu 427 atletas de 19 entidades da 2ª Região. Com a piscina homologada no começo deste ano, o Recanto obteve o primeiro passo para se tornar um dos palcos fixos da natação paulista. A competição integra as comemorações oficiais de Mogi Mirim pelos seus 250 anos.



Para a Free Play/Sejel, foi um final de semana fora do comum. Além de participar pela primeira vez de uma competição no município, a etapa também serviu como comemoração dos 25 anos da Academia Free Play, que serão celebrados em outubro. Dentro da piscina, a equipe não decepcionou. A Free Play disputou 125 provas individuais e conquistou 59 medalhas, sendo 31 de ouro, 20 de prata e oito de bronze.



Na categoria petiz, a Free Play conquistou quatro medalhas, todas na petiz 1, com Lucas Morari Donegá, que faturou quatro ouros. Ele venceu os 200 e 400 metros medley, os 100 metros livres e os 100 metros borboleta. Na categoria infantil, a equipe teve atletas apenas na infantil 2 e alcançou quatro medalhas, com destaque para Gabriel Rodrigues de Mello Araújo, que foi ouro nos 200 e 1.500 livres e nos 200 peito, e bronze nos 400 livres.



Na juvenil, foram 21 medalhas conquistas. Atleta da juvenil 1, Mellory Keith Garcia chegou seis vezes ao pódio. Ela foi a campeã nos 50 livres, nos 100 metros livres, nos 100 borboleta, nos 100 metros peito (com direito a dobradinha com Isadora Cristina Serafim) e nos 200 peito e ainda prata nos 200 livres.



Daniel de Oliveira Silva ganhou o ouro nos 100 e 200 borboleta, e a prata nos 1.500 livres. Lívia Vicensotti foi ouro nos 400 medley e bronze nos 200 borboleta. Leonardo Toledo Adorno ganhou a prata nos 100 borboleta e o bronze nos 200 metros medley. No total, a juvenil 1 teve oito ouros, quatro pratas e dois bronzes.



Na juvenil 2, foram três medalhas douradas e quatro de prata. Caio Francatto Laudares foi ouro nos 400 medley, e prata nos 200 costas, 200 peito e 200 medley. Breno Baumann Poli ficou com o ouro nos 100 borboleta e nos 200 livres, e com a prata nos 50 livres.



Na júnior, a equipe contou com três atletas. A equipe somou oito medalhas, sendo dois ouros, quatro pratas e dois bronzes. Na júnior 1, foram dois ouros, três pratas e um bronze e na júnior 2 foram uma prata e um bronze. Gustavo Francatto Silva chegou em primeiro lugar nos 800 e nos 1.500 livres; Sílvio Rafael da Silva Júnior ganhou a prata nos 50, 100 e nos 200 peito, e o bronze nos 200 costas. Na júnior 2, Vinicius Chaves de Campos foi o segundo colocado nos 200 medley e o terceiro nos 50 borboleta.



A equipe ainda disputou 28 provas na categoria sênior. Destaque para os 200 metros medley, que terminou com o pódio fechado por atletas da Free Play. Conrado Coradi Lino foi o campeão, Yuri Tosta o segundo colocado e Murilo Cecato Barbosa o terceiro. Conrado ainda foi ouro nos 100 livres e nos 400 medley e prata nos 100 borboleta. Tatiana Zago Adorno também teve destaque. Ela foi ouro nos 50 e nos 100 livres e também nos 50 e nos 100 costas. Bárbara Cecato Barboza ganhou a medalha de ouro nos 400 e nos 1.500 livres, nos 200 borboleta e 400 medley e ainda bronze nos 200 peito.



Tomas Coradi Lino ficou com a prata nos 100 livres e o bronze nos 50 costas. Yuri Tosta, em seu retorno oficial à equipe, ganhou a prata nos 200 medley. Murilo Cecato Barboza foi prata nos 50, 100 e 200 peito e bronze nos 200 medley. Para fechar, na categoria multiclasses absoluto, Roberta Congentino foi prata nos 50 e nos 100 metros livres.



O próximo compromisso da Free Play/Sejel será a seletiva para o Troféu Kim Mollo, agendada para o dia 21 de abril, no Nosso Clube, em Limeira. O trabalho da Free Play é desenvolvido com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Colégio Conectado, Gonçalves Avenida Society, Ótica Líder, Sucos Alvorada, Tradibom e VSwim e apoio do Laboratório 22 de Outubro e da Clínica Vitallis.







Mais de 420 nadadores participaram das provas na piscina do Clube Mogiano