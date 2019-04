Motorista morre após andar na contramão e bater contra caminhão

O itapirense Alex Sandro Gonçalves, 37, morreu na madrugada desta sexta-feira, 5, após colidir o veículo que conduzia frontalmente contra um caminhão. O acidente ocorreu por volta de 1h, na rodovia SP-340.



Os policiais rodoviários Edmar e Simonini, receberam a informação de que um veículo cor prata, trafegava na contramão de direção. A guarnição iniciou o patrulhamento, avistando o veículo, um Ford EcoSport, com placas de Belo Horizonte/MG, transitando realmente na contramão.



Foi dada a ordem de parada, sendo que o condutor chegou a reduzir a velocidade, mas, acabou acelerando e empreendendo fuga em alta velocidade.



Devido a um trecho em curva, os policiais perderam o contato visual do veículo suspeito. Mas, mas ao se aproximarem, depararam com um acidente, envolvendo o Ford Ecosport e um caminhão da cidade de Aguai. O itapirense morreu no local e o motorista do caminhão sofreu ferimentos leve.