Praça de pedágio é assaltada na rodovia SP-147

A praça de pedágio localizada na SP 147, rodovia que liga Mogi Mirim a Itapira, foi alvo de assaltantes na noite de domingo, 14. Dinheiro foi levado do local.



Segundo o relato de funcionários que estavam nas cabines de cobrança, dois homens que ocupavam uma moto preta, com detalhes em vermelho, chegaram ao local. De imediato, o garupa sacou uma arma e ordenou para que os funcionários entregassem o dinheiro que havia nos caixas de quatro cabines.



Após se apoderar do dinheiro, cujo valor não foi divulgado, os criminosos deixaram o local em alta velocidade, sentido a Mogi Mirim. Antes de fugirem, um dos bandidos chegou a efetuar um disparo, mas ninguém foi atingido.