Bandidos invadem shopping e levam R$ 90 mil em aparelhos de celular

Três homens entraram nas dependências do Shopping Buriti, em Mogi Guaçu, e roubaram produtos da loja da Vivo. Segundo apurado após o crime, foram levados cerca de R$ 90 mil em aparelhos telefônicos.







A ação criminosa aconteceu no final da manhã desta sexta-feira, 3, e foi praticada por homens que ocupavam um GM Onix, roubado recentemente em São Paulo.Segundo os policiais militares Goulart e Evangelista, os assaltantes agiram de ‘cara limpa’. Ao receberem a informação do roubo, os PMs iniciaram o patrulhamento em busca dos suspeitos e depararam com o carro usado pelos bandidos, abandonado no bairro Pedregulhal, próximo ao Buriti.O veículo estava com uma placa, a qual não havia queixa, mas ao realizar pesquisa através do chassi, ficou constatado que o carro foi roubado no dia 16 de abril, na capital paulista.Até o fechamento desta reportagem, não havia informações sobre suspeitos detidos.