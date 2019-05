Bem Mogi traz Kiko Zambianchi a cidade

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo anunciou a realização do evento Bem Mogi para o próximo dia 16 de junho, um domingo. Essa primeira edição terá como principal atração o cantor e compositor Kiko Zambianchi, que subirá ao palco do Teatro de Arena, localizado no Complexo Esportivo José Geraldo Franco Ortiz, o Lavapés, a partir das 11h. O Bem Mogi integra a programação dos festejos alusivos aos 250 anos de Mogi Mirim, celebrados no dia 22 de outubro.



Kiko Zambianchi tem mais de 30 anos de carreira. Ganhou notoriedade no final de 1984, com o single "Rolam as Pedras", que estourou nas rádios paulistas e posteriormente em todo o Brasil. Também alcançou o topo das paradas com “Primeiros Erros”. Emplacou sucessos em novelas da Rede Globo, como a faixa "Alguém", incluída na trilha sonora do folhetim Roda de Fogo. Em 1989, gravou uma versão de "Hey Jude", dos Beatles, especialmente para a novela Top Model.



Na apresentação, além de levar sucessos da música brasileira ao público, de forma gratuita, intervenções com o apresentador do evento serão executadas ao longo de 1 hora e 30 minutos de apresentação. A ideia é que Kiko interaja com o público e crie um clima que mescle alegria e descontração. O evento, inédito na cidade, foi lançado na última quarta-feira, 22, em entrevista coletiva do secretário de Cultura e Turismo, Marcos Antonio Dias dos Santos, o Marquinhos.



O nome do mais novo evento que passa a integrar o calendário da cidade não é coincidência. A inspiração veio do Bem Brasil, programa que marcou história na TV Cultura e que estreou em 5 de maio de 1991, ao vivo, direto do anfiteatro da USP em São Paulo. O Bem Brasil se consolidou como um espaço musical democrático na TV brasileira, onde se apresentaram novos e consagrados artistas de diversos estilos musicais. Uma curiosidade é que o próprio Kiko Zambianchi já participou do Bem Brasil, em 1998.



Na coletiva de imprensa, Marquinhos também apresentou o logo do evento, desenvolvido pela agência Atipo Design & Branding. O objetivo foi simbolizar, segundo o secretário, cores fortes, vivas e de representatividade positiva, além de fazer uma alusão à estrutura do Teatro de Arena, palco da apresentação.



ALIMENTAÇÃO

Embora o show de Kiko Zambianchi tenha início às 11h, a partir das 9h o Teatro de Arena já contará com uma praça de alimentação, formada por food trucks e barracas de entidades assistenciais. É estudada a possibilidade de mais uma atração musical se apresentar ao público logo após o show de Kiko, o que aumentaria o tempo de permanência da praça de alimentação, e consequentemente do público.



O Teatro de Arena já recebe, sempre no primeiro domingo de cada mês, o Domingo do Samba, projeto idealizado pelo atual secretário Marquinhos Dias. O espaço público passou recentemente por um processo de melhoria em sua estrutura.



O centro de eventos conta agora com corrimão e guarda-corpo, em investimento de aproximadamente R$ 11 mil, obtido após uma parceria entre a Cultura e a Secretaria de Obras e Habitação Popular. Os novos equipamentos de segurança e acessibilidade foram instalados em diversos pontos ao redor do palco e na arquibancada.





