Conteúdo patrocinado: Nota de esclarecimento da Taurus Distribuidora de Petróleo Ltda.

NOTA DE ESCLARECIMENTO



TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 01.452.651/0001-85, com sede na Rodovia BR-163 SN, KM 267, Zona Rural, Dourados, Mato Grosso do Sul, CEP 79842-000, detentora da marca TAURUS, vem a público esclarecer, especialmente aos moradores da cidade de Mogi Mirim e proximidades, que apesar do AUTO POSTO PAIVA LTDA., situado no nº 2900 da Avenida Mogi Mirim, cidade de Mogi Mirim/SP, ostentar os logotipos da TAURUS, a TAURUS não mais mantém relação comercial com o referido posto de combustíveis. Esclarece a TAURUS que não fornece combustíveis para o POSTO PAIVA há mais de 8 (oito) meses, razão pela qual não pode, desde então, garantir a qualidade dos produtos lá comercializados e nem se responsabilizar por eventuais danos que eles causaram ou venham a causar aos veículos dos consumidores. Esclarece por fim a TAURUS, que há em andamento uma ação judicial em trâmite perante a 3ª Vara Judicial da Comarca de Mogi Mirim, processo nº 1005425-42.2018.8.26.0363, na qual a TAURUS busca a formalização da rescisão contratual e também a exclusão dos seus logotipos, isto é, de sua marca, do POSTO PAIVA.