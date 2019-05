Festa Della Mamma 2019 acontece de quinta a domingo

A tradicional Festa Della Mamma, evento que deixa Mogi Mirim um pouco mais italiana nesta época do ano, começa na quinta-feira, 9, e, ao contrário dos anos anteriores, será realizada durante apenas um final de semana, com término previsto para domingo, 12, quando será comemorado o Dia das Mães.



Embora mais enxuta, a festa não perderá a essência, oferecendo durante os seus quatro dias, diversas atrações, que vão desde a apresentação de canções do país europeu, até as deliciosas massas e comidas típicas. A XVIII edição da Festa Della Mamma acontece na Praça Rui Barbosa. Na quinta e na sexta-feira, 10, inicia às 19h. Já no final de semana, sábado, 11, e domingo, 12, a partir das 11h.



A programação musical prevê a apresentação do cantor Jonas Francisco na quinta e na sexta-feira, e também no almoço especial do Dia das Mães no domingo. Ele também se apresenta no encerramento a noite, mas, ao lado da cantora lírica Marina Gabetta. Já no sábado, a atração será o cantor italiano Enzo Schiani, que subirá ao palco da festa com banda completa para o show ‘Dove Cê Música’, num tributo ao também cantor italiano Eros Ramazotti.



Schiani esteve na edição do ano passado da Festa Della Mamma, quando fez um show cover de Eros Ramazotti, numa verdadeira viagem aos encantos da música italiana, com muito romantismo, alegria e interatividade com o público.



Além da música todos os dias, o público também poderá degustar dos diversos pratos, como massas e lanches variados, além de vinhos e demais bebidas. Parte da praça de alimentação será explorada pelas entidades assistenciais. A Festa Della Mamma é realizada desde 1999, em comemoração ao Dia das Mães, e faz parte, desde 2011, do Calendário Turístico do Estado de São Paulo.