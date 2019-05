Inaugurada nova iluminação da Praça Rui Barbosa

Foi acesa na noite de quinta-feira, 9, a nova iluminação da praça Rui Barbosa, no centro de Mogi Mirim. O novo sistema de iluminação pública do local conta com lâmpadas de LED, o que deve trazer mais eficiência luminosa ao principal cartão postal do município. “Essa iluminação intensa vai enfeitar e enaltecer as qualidades da praça e da fachada da igreja matriz”, destacou o prefeito Carlos Nelson Bueno.



A substituição do sistema de iluminação pública da Praça Rui Barbosa, com a consequente instalação de lâmpadas, luminárias e infraestrutura elétrica para atualização da carga existente por sistemas LED, foi realizada pela empresa Tecnolumen Iluminação Urbana, de Ribeirão Preto, vencedora do processo de licitação, com a proposta de R$ 314.447,09 pelo serviço. Foram instalados 97 novos postes, sendo 13 deles destinados à frente e às laterais da Igreja de São José.



A troca do sistema de iluminação foi o segundo passo para o processo de revitalização completa da Praça Rui Barbosa, iniciado em 2017 com a remodelagem paisagística. A Prefeitura justificou o procedimento, destacando que a ‘Rui Barbosa’ é a principal praça da cidade, com grande fluxo de pessoas e composta de monumentos importantes, como o Relógio de Sol, o monumento a Rui Barbosa, o marco geodésico, o chafariz e o coreto. Além disso, faz divisa imediata com a Praça São José, onde está localizada a Igreja Matriz de São José.



A Administração destaca que o sistema de iluminação atual era composto por luminárias de pequeno porte em diversos pontos, com lâmpadas de vapor de sódio com eficiência luminosa limitada. Por isso, a revitalização do sistema é importante para a recuperação paisagística da praça.



O mesmo serviço será realizado em outros pontos da cidade. As Chácaras Planalto Bela Vista, parte do Parque das Laranjeiras, duas marginais da Rodovia SP-340, a rua Padre Roque, a rodovia Nagib Chaib (ligação com Mogi Mirim) e as avenidas Pedro Botesi e Adib Chaib também receberão iluminação com sistema LED.



“A essa obra (Rui Barbosa), se sucederá muitas outras. Cinco ou seis praças serão iluminadas da mesma forma e esperamos inaugurá-las ainda este ano”, adiantou o prefeito. Os serviços com o novo sistema de iluminação estão sendo custeados com recursos da CIP (Contribuição de Iluminação Pública).





Praça Rui Barbosa ganhou nova iluminação com o sistema inaugurado