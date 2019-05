Morre o vereador Chupeta, aos 65 anos

Faleceu na madrugada desta terça-feira, 28, o vereador Luiz Roberto de Souza Leite, popularmente conhecido como Chupeta, aos 65 anos de idade. Ele já estava afastado das suas funções de vereador desde o começo de maio e internado no Hospital 22 de Outubro em virtude de complicações no pâncreas.



Comerciante em Mogi Mirim, Chupeta era proprietário do Depósito Brasil, localizado na Rua Conde de Parnaíba. Foi eleito para sua primeira legislatura na Câmara Municipal em 2016, pelo PSDB, com 564 votos. Exerceu no biênio 2017/2018 a função de segundo secretário da Mesa Diretora do Poder Legislativo.



As bandeiras do prédio da Câmara Municipal, na Rua Dr. José Alves, estão a meio mastro, em sinal de luto. A família do vereador abriu mão de realizar o velório no plenário da Casa de Leis, por isso, o corpo foi levado ao Velório Municipal ainda pela manhã. O sepultamento deve ocorrer no Cemitério Municipal da Saudade, às 16 horas.





Chupeta, falecido na madrugada desta terça-feira, tinha 65 anos de idade (Foto: Arquivo/A COMARCA)