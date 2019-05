Prefeitura se diz "chocada" após vereadores derrubarem placa do HM

Em nota oficial divulgada na tarde desta terça-feira, 14, a Prefeitura de Mogi Mirim afirmou que está "chocada e perplexa" com o episódio envolvendo a placa de divulgação do Hospital Municipal, em terreno no Jardim Aeroclube, região Oeste da cidade.



No início da tarde de hoje, o vereador Tiago Costa (MDB) divulgou nas redes sociais um vídeo no qual aparece derrubando a placa, com a ajuda de outros parlamentares: Maria Helena Scudeler de Barros (PSB), Moacir Genuário (MDB) e Marcos Gaúcho (PSB).



"Enquanto o senhor [prefeito] não apresentar um projeto de verdade para o cidadão mogimiriano na área da Saúde, essa placa não vai sair do chão", diz Tiago. No vídeo, os vereadores também pedem para que o prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB) retire da Câmara os projetos de lei que autorizam a construção do Hospital Municipal.



Já no final da tarde, a Prefeitura se pronunciou sobre o episódio. "Sobre o ato em questão, só cabe à Administração Municipal informar que está chocada e perplexa diante de tal atitude lamentável ocorrida nessa terça-feira, em área pública", diz a nota oficial.



A polêmica se dá um dia após a Câmara Municipal, por 8 votos a 7, decidir adiar por 15 dias a votação do projeto de lei que incluiria a verba para construção do Hospital Municipal no orçamento da Prefeitura. Os vereadores de oposição defendiam que a votação deveria ter ocorrido ontem, 13.





Em vídeo, vereadores derrubam placa e pedem que prefeito retire projeto da Câmara

Veja o vídeo: