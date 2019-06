Acessos na SP-147 e recape na Agricultores são pauta em audiência

Em uma reunião que contou com a presença do superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Paulo Tagliavini, e do diretor de investimentos da Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), Pedro Brito, sobre a implantação dos acessos nos km 69 e 76 da SP-147, o deputado Barros Munhoz enfatizou a necessidade de se acelerar a promulgação das Declarações de Utilidade Pública (DUPs) das áreas necessárias ao início da obra.



Vale ressaltar que as obras já foram licitadas e estão prontas para serem iniciadas, faltando apenas a regularização com os proprietários, devido ao fato de alguns donos de propriedades às margens da rodovia não concordarem que o DER entre em suas áreas para o levantamento de informações e para consequentes desapropriações, mesmo que de forma amigável.



Sobre o recapeamento da Rodovia dos Agricultores, o secretário de Transportes e o superintendente do DER ratificaram o que o vice-governador Rodrigo Garcia (DEM) já havia informado a Barros Munhoz. A recuperação da via foi incluída no Plano de Recuperação de Vicinais Prioritárias elaborado pelo Estado, plano esse que aguarda recursos para seu início.



A conservação de vicinais cabe a cada prefeitura na qual essas estradas se localizam. No entanto, a demanda do deputado Barros Munhoz, em vias de ser concretizada, é fazer com que o Estado realize essa obra de mais de R$ 6 milhões, valor considerado dispendioso para ser custeado pelo município.





