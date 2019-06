Assaltante rende vítima na garagem e rouba mais de R$ 12 mil em cheques

Um gerente administrativo de 36 anos foi vítima de um assalto na noite da quarta-feira, 19, quando chegava em sua casa, na Rua Silvestre Alves de Oliveira, no Mirante. O crime aconteceu por volta das 21h10.



A vítima relatou que chegou em sua residência, com o veículo Honda Civic, e entrou na garagem. Repentinamente, surgiu um sujeito desconhecido e armado, que anunciou o assalto e pediu sua carteira. Em seguida, o criminoso mandou a vítima sair do carro.



O bandido entrou no veículo e fugiu. Além do carro, foram roubados nove folhas de cheques de clientes que totalizavam R$ 12.247,00, documentos pessoais, cartões bancários, aparelho celular e cerca de 364,00 em dinheiro.