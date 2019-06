Concessionárias promovem ‘Mega Ação’ de seminovos

As concessionárias de veículos Hyundai Hymax, Nissan Kento, Ford Divem e Honda Kodyve, pertencentes ao Grupo Hazul, promovem neste sábado, 15, das 8h às 18h, a Mega Ação “Agora Vai” para a venda de veículos seminovos.



São mais de 120 veículos seminovos das quatro concessionárias que estarão à venda no pátio da Divem. São modelos multimarcas, revisados, com procedência e garantia. O evento reunirá 80 colaboradores das quatro lojas para um atendimento especial.



Serão praticadas as menores taxas dos seminovos, com um ano de garantia, test drive e condições extremamente flexíveis. O interessado será recebido com café da manhã. Haverá ainda distribuição de pipoca e algodão doce.



Para as crianças, haverá espaço kids e os visitantes poderão degustar delícias de food trucks especialmente montados dentro da Divem de Mogi Mirim. A ação é inédita por envolver quatro grandes marcas para um super feirão de seminovos. Esta é a grande chance de conferir veículos de procedências e com ótimas condições de compra.







Mais de 120 veículos seminovos estarão no pátio da Divem