Consórcio ‘8 de Abril’ está com inscrições abertas para processo seletivo

O Consórcio Intermunicipal de Saúde "8 de Abril", abriu as inscrições do processo seletivo que irá preencher 71 vagas, com salários que podem chegar a R$ 12 mil. A carga horária de trabalho varia de 20 a 40 horas semanais e dentre os requisitos mínimos exigidos, é preciso ter ensino fundamental, médio ou superior, de acordo com a função escolhida pelo candidato.



As inscrições podem ser realizadas a partir das 8h de segunda-feira, 17, até às 23h59 do dia 7 de julho, no site web.sigmarh.com.br. O valor da taxa de inscrição a ser pago pelo candidato varia de R$ 20 a R$ 70. A prova objetiva está marcada para o dia 28 de julho. A expectativa é de que a homologação final do processo, já com os aprovados, ocorra até o início de setembro.



O processo seletivo terá validade de dois anos, podendo ser prorrogável por igual período, a contar da data de publicação do Edital de Homologação. As vagas são destinadas para as unidades ligadas ao Consórcio nas cidades conveniadas do órgão, como Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Estiva Gerbi, Conchal e Itapira.



Dentre os cargos ofertados, há vagas para serviços administrativos e operacionais, como operador de rádio, motorista, almoxarife e telefonista, bem como para a área médica, como técnicos de enfermagem, auxiliares de saúde bucal e profissionais de várias especialidades, como dentistas, médicos, nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas, dentre outros.