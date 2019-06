Depois de estreia vitoriosa, Mogi enfrenta Jaboticabal na São Paulo Cup

O Mogi Mirim Esporte Clube venceu por 2 a 0 o Sumaré, no Estádio Vail Chaves, no último domingo, 16. A estreia do Sapo na São Paulo Cup, depois de mais de um ano longe de competições, registrou um público de 477 pagantes.



Com esse resultado, a equipe mogimiriana ocupa a vice-liderança do Grupo 2 com três pontos e enfrenta o líder Jaboticabal neste sábado, 22, às 10h, no Estádio Municipal Antônio José da Fonseca, em Bragança Paulista.



Para o técnico José Liberato, o Maizena, o time ficou muito além do esperado no primeiro jogo. “Foi muito satisfatório, eles estavam muito focados”, exalta ele. Para o próximo jogo, Maizena garante: “A expectativa de fazer um bom trabalho é muito grande, tivemos uma semana muito sólida de treinamentos”.



O Jaboticabal está à frente do Mogi na tabela apenas pelo critério de desempate de saldo de gols, com saldo positivo de três gols contra apenas dois do Mogi.