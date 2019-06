Duas escolas municipais serão reformadas

O prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB) e a secretária de Educação, Flávia Rossi, participaram, na tarde de quinta-feira, 13, da assinatura da ordem de serviço para obras de reforma nas Escolas Municipais de Educação Básica (Emebs) “Nelson Neves de Souza”, na Vila Dias, zona Leste da cidade, e “Dona Sinhazinha”, localizada à Rua Cientista Albert Sabin, no bairro Nova Mogi, região central. O contrato, firmado junto à empresa DJR de Oliveira Eireli, com sede em Mogi Mirim, prevê reparos estruturais, fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e acessórios em geral, no prazo de quatro a seis meses.



O investimento para a reforma, com início programado para esta semana, e orçamento da própria Administração Municipal é de R$ 218.314,24 para a Dona Sinhazinha e R$ 164.424,39 para a Nelson Neves. O investimento total será de R$ 382.738,63.



Na “Nelson Neves”, que atende 393 alunos do infantil 4 até o 5º ano do ensino fundamental, a obra prevê a troca de telhado, reparos nas trincas existentes nas paredes, pintura nas salas que foram danificadas com infiltrações da água de chuva e a construção de abrigo de gás.



Já na Sinhazinha, onde estudam 270 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, o serviço terá dimensão ainda maior, com o reforço de trechos dos muros que estão danificados, troca de forro em três salas de aula e cozinha, substituição do piso da cozinha e despensa, troca do telhado, impermeabilização nos banheiros, troca das pastilhas dos bebedouros, regularização do piso de acesso para a quadra poliesportiva e pintura geral.



Durante as duas assinaturas, realizadas de forma sequencial no início da tarde, Carlos Nelson e Flávia Rossi conversaram com os estudantes, informaram o que será feito em termos de reforma e ainda percorreram salas de aulas, pátio e a estrutura das duas unidades. O chefe de Gabinete, Guto Urbini, o secretário de Obras, Vitor Coppi, de Planejamento Urbano, Eduardo Schimdt e representantes da empresa responsável pelas obras também marcaram presença.



O prefeito não deixou de ressaltar a importância do trabalho e disse estar confiante em um bom resultado. “Nós esperamos deixar as escolas merecedoras da presença de vocês. Agradeço a receptividade e espero voltar no final do ano para comemorar o resultado desse trabalho”, festejou.



“A Secretaria da Educação tem orgulho de fazer um trabalho em conjunto, essas melhorias mostram o esforço de uma ação em equipe, entre comunidade e equipes das escolas, visando o melhor desenvolvimento das crianças. A estrutura física vem somar com a qualidade do plano pedagógico, já realizado internamente nas escolas”, reforçou Flávia Rossi.







