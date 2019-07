Enfim, começam as obras no Laranjeiras

Foi dado o início em uma das obras mais esperadas no município. Na última segunda-feira, 24, foram realizadas as primeiras ações de limpeza e preparação da área no Parque das Laranjeiras, na zona Leste da cidade, para, na sequência, serem implementadas as obras de infraestrutura.



Os maquinários e equipamentos utilizados no serviço já estão disponibilizados na Rua Francisco Ferreti (antiga Rua 30) pela Construtora Simoso, responsável pela realização das obras no prazo de doze meses.



Nesse período, a Fase 1 das obras beneficiará cerca de mil famílias com amplo sistema de infraestrutura de mobilidade urbana, englobando uma série de etapas, iniciadas com serviços preliminares para, na sequência, começar o nivelamento do solo, a implementação de rede de drenagem pluvial, rede coletora de esgoto, rede de distribuição de água potável, pavimentação asfáltica, calçadas e sinalização viária.



No dia 8 de junho, em evento no bairro da zona Leste, o prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB) assinou o contrato, o que resultou na autorização da regularização da área. Na ocasião, o prefeito ressaltou a importância das obras. “Depois de anos, os moradores do Laranjeiras terão os todos os serviços de infraestrutura que um bairro necessita, desde a rede coleta de água e energia, até o asfaltamento. Ou seja, tudo o que envolve a estrutura viária será implementada no Parque das Laranjeiras”, destacou Carlos Nelson.



ABASTECIMENTO

Com o início das instalações de ligações provisórias em decorrência das obras de infraestrutura no Parque das Laranjeiras, o Saae informou que em determinados períodos do dia poderá faltar água no Parque das Laranjeiras, Jardim do Lago, Mogi Mirim II e parte do Jardim Europa. De acordo com a autarquia, os trabalhos foram executados ao longo da semana.



A iniciativa garantirá o fornecimento de água aos moradores das vias que receberão as obras de infraestrutura no bairro da zona Leste. A recomendação é de uso racional da água até a normalização do abastecimento.