Justiça Eleitoral cancela mais de 1,5 mil títulos em Mogi Mirim

A Justiça Eleitoral cancelou 1.579 títulos de eleitor em Mogi Mirim. A medida alcançou aqueles eleitores que se ausentaram dos últimos pleitos. Nesse caso, cada turno eleitoral é contabilizado como uma eleição distinta, bem como pleitos suplementares realizados. O município conta com pouco mais de 68 mil eleitores.



No total, foram cancelados quase 2,5 milhões de títulos em todo o Brasil. O estado de São Paulo lidera o número de cancelamentos, com 674 mil títulos cancelados; seguido do Rio de Janeiro, com quase 300 mil; de Minas Gerais, com 226 mil; do Rio Grande do Sul, com 120 mil; do Paraná, com 107 mil; e de Goiás, com 96 mil.



Entre as cidades da região, Mogi Guaçu teve 2.526 títulos cancelados. Em Itapira, foram 1.225. Já em Artur Nogueira foram 530, enquanto outros 91 foram cancelados em Estiva Gerbi. Conchal teve 277 cancelamentos e Engenheiro Coelho 215.



Para saber se teve o título cancelado, basta o eleitor consultar a situação no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na área de “Serviços ao Eleitor – Situação eleitoral – consulta por nome ou título”. Caso prefira, o eleitor pode comparecer ao cartório eleitoral com um documento de identificação com foto.



Quem teve o título cancelado deverá pagar uma multa e, em seguida, poderá fazer a regularização da sua situação no cartório eleitoral, levando documento de identificação oficial original com foto, comprovante de residência e o título, se ainda o possuir.



A regularização do título eleitoral cancelado somente será possível se não houver nenhuma circunstância que impeça a quitação eleitoral, como omissão de prestação de contas de campanha e perda ou suspensão de direitos políticos, por exemplo.



O eleitor que teve o documento cancelado poderá ser impedido de obter passaporte ou carteira de identidade, receber salários de função ou emprego público e contrair empréstimos em qualquer estabelecimento de crédito mantido pelo governo.



A irregularidade também pode gerar dificuldades para inscrição, investidura e nomeação em concurso público; renovação de matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo; e obtenção de certidão de quitação eleitoral ou qualquer documento perante repartições diplomáticas a que estiver subordinado, entre outras.