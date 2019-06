Menor é acusado de assaltar a própria tia

Os policiais da Força Tática, André Luís e Timóteo, detiveram na noite de quarta-feira, 12, um menor de 15 anos, morador do bairro Santa Luzia, recém-saído da Fundação Casa. O adolescente é acusado de ter participado do assalto à sua própria tia, que está grávida de nove meses.



O crime aconteceu no Jardim Flamboyant. A vítima, de 30 anos, chegava em sua residência e parou seu veículo, um Ford Fiesta, no portão da garagem de casa, descendo do veículo com o sobrinho de dois meses no colo. Quando ela abriu o portão, dois rapazes que ocupavam uma moto se aproximaram e anunciaram o assalto, exigindo a chave do carro.



Quando a mulher informou que a chave estava no veículo, o garupa desceu rapidamente e entrou no veículo, fugindo em seguida. A Polícia Militar foi alertada sobre um veículo Ford Fiesta que estaria circulando com um pneu estourado e, logo em seguida, foi comunicada sobre o roubo do veículo.



Os PMs André Luís e Timóteo, que faziam patrulhamento pela Zona Norte, passaram a procurar pelo o veículo, deparando com ele no bairro Santa Luzia. Foi dada a ordem de parada, mas, o condutor saiu em fuga, entrando na avenida Pedro Botesi em alta velocidade, sentido a rodovia SP-340.



Quando o suspeito tentou convergir na rua Noé de Freitas – ultima rua, antes da rodovia - o motorista se perdeu e acabou colidindo contra um poste de sinalização. Identificado como sendo o menor, o rapaz ainda tentou fugir a pé, mas foi detido.



Ao ser avisada da localização do seu veículo, a mulher esteve no local da abordagem e, para sua surpresa, deparou com seu sobrinho, que havia cometido o crime. O menor foi levado ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante e segue apreendido.