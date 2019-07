Palestra de Augusto Cury lota o Clube Mogiano

Na última terça-feira, 25, o Clube Mogiano recebeu cerca de 700 pessoas para a palestra de Augusto Cury, intitulada “Seja Líder de Si Mesmo”. O evento foi uma iniciativa promovida pela Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim (Acimm), em comemoração aos 90 anos que a entidade completa este ano.



Em conversa com jornalistas, Cury explicou a importância do tema abordado na palestra. “Aprendemos no ensino convencional as regras da gramática, mas não aprendemos a falar conosco. As pessoas se conectam com milhares pelas redes sociais, mas não se conectam consigo mesmas”, exemplificou. “A mente humana é como um fórum, mas apenas com um promotor de acusação. Assim, não há justiça. Precisamos de um advogado de defesa, pois o seu pior carrasco pode ser você mesmo”, continuou.



Por pouco mais de uma hora e quinze minutos, Augusto Cury prendeu a atenção da plateia que compareceu à sede social do Clube Mogiano. Ao final, a Acimm sorteou 20 exemplares autografados pelo autor entre os presentes, através de um aplicativo.



Augusto Cury foi considerado o autor mais lido da última década no Brasil, pela revista ISTOÉ e pelo jornal Folha de S. Paulo. Recebeu o prêmio de melhor ficção do ano de 2009 da Academia Chinesa de Literatura, pelo livro “O Vendedor de Sonhos”, que foi adaptado para o cinema em 2016, uma produção brasileira com direção de Jayme Monjardim.



Pesquisador na área de qualidade de vida e desenvolvimento da inteligência, Cury desenvolveu pesquisas, sem vínculo com universidades, voltadas à teoria da Inteligência Multifocal. A teoria visa explicar o funcionamento da mente humana e as formas para exercer maior domínio sobre a nossa vida por meio da inteligência e pensamento.