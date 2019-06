Prazo para alistamento militar termina no final deste mês

O período para o alistamento militar obrigatório está terminando. Todos os cidadãos que completam 18 anos de idade em 2019 devem procurar a Junta do Serviço Militar de Mogi Mirim para realizar o alistamento. O prazo termina no próximo dia 28.



O alistamento pode ser realizado pela internet, através do endereço www.alistamento.eb.mil.br, bastando possuir CPF válido, endereço de e-mail e telefone celular. Ou então, pode ser realizado de forma presencial, na Junta de Serviço Militar. O cidadão precisa estar munido da certidão de nascimento ou casamento, RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade.



A Junta de Serviço Militar informou ainda que os alistamentos pela internet serão realizados até o dia 30, enquanto os alistamentos realizados na forma presencial serão realizados até o dia 28, uma sexta-feira.



Já o cidadão que estiver em atraso com o serviço militar (nascido no ano de 2000 e anteriores), deverá realizar o seu alistamento de forma presencial, na Junta de Serviço Militar, e também deverá levar certidão de nascimento ou casamento, RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade.



O cidadão que não realizar o alistamento dentro do prazo previsto ficará em débito com o serviço militar e terá que recolher multa por alistamento fora do prazo e concorrerá a seleção do ano seguinte.



A Junta de Serviço Militar de Mogi Mirim fica Rua Dr. Ulhôa Cintra, 777, Centro.







