Semáforos recebem novos temporizadores

Os principais cruzamentos da cidade ganharam novos semáforos temporizadores, após recentes iniciativas da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. Além disso, a rotatória no cruzamento das avenidas Pedro Botesi e 22 de Outubro recebeu completa implantação de semáforo.



Ainda na sexta-feira da semana passada, dia 21, a Cidade Verde Sinalização Viária, de Junqueirópolis, deu início aos trabalhos, que foram concluídos na última segunda-feira, 24. Foram implantados temporizadores no cruzamento das ruas Padre Roque e Coronel Venâncio Ferreira Alves Adorno e nos cruzamentos das avenidas Brasil e 22 de Outubro e da Avenida Brasil com a Rua Humaitá.



O cruzamento entre a Rua 7 de Setembro e a Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos também recebeu o aparelho. Ainda no decorrer da semana, a empresa realizou a instalação de novos equipamentos na ligação viária das Avenidas Pedro Botesi e 22 de Outubro, onde havia apenas uma rotatória. Serão feitos testes antes dos equipamentos entrarem em funcionamento.



No geral, o investimento de R$ 142.019,33 viabilizou cinco novos temporizadores em semáforos e ainda um semáforo completo. A ação é resultado de parceria firmada entre a Prefeitura, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e o “Movimento Paulista de Segurança no Trânsito”. O valor total do convênio é de R$ 564 mil, além da criação do Comitê Municipal de Segurança Viária.