Após fuga em Itapira, preso é capturado pela polícia

Apontado como autor de roubos em diversas casas em Mogi Mirim, Daniel José Gomes Neto, conhecido como 'Favela', foi preso na noite de quinta-feira, 25, com outros três comparsas pela Polícia Militar após o bando invadir uma residência no Jardim Brasília, no qual manteve uma família refém.



Durante o processo de transferência de Mogi Mirim para Itapira, dois deles conseguiram fugir, sendo que um foi pego logo em seguida. O foragido restante era Daniel 'Favela'. Uma ação coordenada da polícia nos municípios da região saiu em busca do fugitivo, que acabou capturado ainda em Itapira.



Na edição deste sábado, 27, A COMARCA traz detalhes da ocorrência que acabou com a prisão de Daniel e outros três comparsas na noite de quinta-feira. No dia anterior, outros dois membros da mesma quadrilha também foram presos.



Já a informação de que houve uma "fuga em massa da cadeia de Itapira" não procede, conforme apurou a reportagem de A COMARCA.