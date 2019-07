Após incêndio, Prefeitura confirma doação de terreno para APD

O prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB) determinou a doação de um terreno de cinco mil metros quadrados para a Associação da Pessoa com Deficiência (APD) de Mogi Mirim. A informação foi confirmada pela Administração Municipal no fim da tarde de ontem, 12. O espaço fica localizado na Rua Saulo Garcia Novo, 111, no Jardim Patrícia, zona Leste da cidade.



A doação, para ser concretizada, necessita de autorização da Câmara Municipal. A expectativa é de que o projeto de lei sobre o tema comece a tramitar na primeira semana de agosto, logo após o recesso parlamentar. Ao mesmo tempo, a Prefeitura deve promover uma reforma geral no Centro Integrado de Fisioterapia que funciona no Centro de Especialidades Médicas (CEM).



Após o incêndio que destruiu a sede da APD localizada na Rua Ulhôa Cintra, 76, região central da cidade, consumindo todo o espaço físico, equipamentos e documentos, um acordo firmado entre a Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, junto à direção da entidade, também garantirá o atendimento dos pacientes no Centro de Fisioterapia, com base estruturada no CEM, situado na Avenida Professor Adib Chaib, 1001, na Vila São José.



A partir da segunda-feira, 15, uma equipe do Centro de Fisioterapia dará todo o suporte para o tratamento, utilizando a estrutura e os equipamentos já existentes no local. Cerca de 10 profissionais da associação, entre psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, serviços gerais e recepcionista também atuarão no prédio.



Paralelo a isso, a Secretaria de Saúde providencia a aquisição emergencial de novos equipamentos para o setor, visando oferecer melhores condições de atendimento. O transporte dos atendidos será retomado na próxima semana, reforçando o compromisso da Administração Municipal em colaborar com a retomada dos trabalhos.



Vale destacar que desde a data do incêndio, no último dia 4, a secretária de Saúde, Flávia Rossi e parte da equipe técnica, como a fonoaudióloga Kátia Botasso, chefe da Atenção Especializada, e Thaís Lovo, coordenadora do Centro de Fisioterapia, prestam suporte à associação, com conversas diárias, a busca por um novo imóvel e a discussão de termos jurídicos e administrativos, a fim de equacionar a questão.



Aliás, Flávia Rossi esteve na antiga sede no dia do incêndio, assim como demais funcionários da Saúde e de outras secretarias municipais.



“De uma fatalidade tiramos força, e com a aquisição de novos equipamentos, de melhor qualidade, vamos garantir que pacientes e munícipes sejam atendidos. Não serão apenas os casos ortopédicos e traumatológicos, como também os atendimentos de neurologia. O que temos que comemorar nesse momento, apesar de toda a tristeza, é que esse é o resultado de uma união positiva”, destacou a secretária.



Neste seguimento, a Prefeitura oferece atendimento não apenas via Centro de Fisioterapia, mas também pela própria APD e a Rede de Reabilitação Lucy Montoro.



PRIORITÁRIO

Junto ao atendimento, uma equipe técnica do setor continua, nos próximos dias, a agendar dia e horário para os cuidados dos pacientes. A prioridade será atender pessoas em tratamento neurológico, e posteriormente, aqueles submetidos a tratamentos ortopédicos.



Presidente da APD, Marcos Antônio Pícolo agradeceu o empenho da Administração Municipal e da equipe da associação na reativação das atividades. “Estamos buscando uma solução em conjunto, a Secretaria de Saúde abrindo o Centro de Fisioterapia para os nossos funcionários e nós atrás de um novo espaço para os associados. É uma parceria e agradeço a ajuda. A associação é muito importante para Mogi Mirim”, afirmou.





Sede da entidade foi destruída por um incêndio no início do mês