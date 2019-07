Casal é flagrado pela ROMU embalando droga em motel

Maria Clara da Cunha Canto



A Guarda Civil Municipal (GCM) deteve na tarde de quarta-feira, 10, Igor Antônio Barbosa, de 37 anos, morador do Parque da Imprensa, e Patrícia dos Santos Gomes, de 37 anos, moradora do Jardim Scomparin, quando o casal foi flagrado embalando entorpecentes em uma suíte de motel.



Os componentes da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) estavam em patrulhamento, quando foram abordados por um cidadão que relatou que um casal havia comprado cocaína e crack com a intenção de fazer a revenda.



O denunciante forneceu as características físicas do casal, vestimentas e contou que teriam ido até um motel, onde dividiriam a droga. Com todos os detalhes, a equipe da ROMU seguiu para o estabelecimento e, após falarem com funcionários do motel e relatar as suspeitas, a equipe recebeu a confirmação de que o casal suspeito estava em uma das suítes.



Os GCM’s Castellani, Marcelo, Tiago, com o apoio do coordenador Willian, foram liberados e seguiram até o quarto ocupado pelo casal. Ao entrarem neste, surpreenderam Igor e Patrícia mexendo com os entorpecentes na cama.



Os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados a Central de Polícia Judiciária, onde foram autuados em flagrante. Foram apreendidos na ação 50 pedras de crack, 37 tubetes de cocaína e R$ 125,00 em dinheiro.