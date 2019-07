Detonautas tocará em Mogi Mirim em agosto

Nascida em 1997 e de vasta história no rock nacional, a banda Detonautas Roque Clube sobe ao palco do Teatro de Arena na manhã do dia 18 de agosto, um domingo, para a 2ª edição do BeM Mogi, evento realizado pela Secretaria de Cultura e Turismo, e que integra o calendário festivo dos 250 anos de Mogi Mirim, celebrados no dia 22 de outubro.



A atração foi confirmada na quinta-feira, 11, pelo secretário Marcos Antônio Dias dos Santos, o Marquinhos. Após o sucesso da 1º edição, no dia 16 de junho, quando o cantor e compositor Kiko Zambianchi atraiu centenas de pessoas ao local, agora será a vez de Tico Santa Cruz e companhia apresentarem suas principais músicas aos mogimirianos.



A banda sobe ao palco a partir das 11h30 para 1 hora e 30 minutos de apresentação. Com agenda por todo o Brasil, os Detonautas integram a lista de atrações da segunda noite do Rock in Rio, um dos maiores festivais de música do planeta, no dia 28 de setembro, no Rio de Janeiro. Eles estarão ao lado do grupo de rap Pavilhão 9.



O evento segue os mesmos moldes da edição inicial, com praça de alimentação formada por barracas de entidades assistenciais e vendedores ambulantes e feira de artesanato, a partir das 9h. A Secretaria de Cultura deve confirmar nas próximas semanas mais uma atração musical para o evento, em show após a apresentação dos Detonautas.



“A ideia é sempre levar para o BeM Mogi atrações de qualidade, que chamem a atenção do público. Os Detonautas têm apresentação marcada para o Rock in Rio, possuem uma história no rock nacional, então, sem dúvidas, teremos um grande show em Mogi Mirim”, comentou o secretário de Cultura e Turismo, Marcos Antônio Dias dos Santos, o Marquinhos.



O BeM Mogi é mais um projeto lançado pela Secretaria Municipal e inspirado no Bem Brasil, programa da TV Cultura responsável por exibir shows de artistas e bandas em um palco montado inicialmente no anfiteatro da USP (Universidade de São Paulo), na década de 90. Ao longo do evento, artistas e o apresentador oficial realizam intervenções junto ao público, em uma mescla de bate-papo, música e dança. A entrada é gratuita.