Menores tentam roubo no Zerão e acabam apreendidos

Maria Clara da Cunha Canto



Quatro menores, com idades entre 16 e 17 anos, que são internos da unidade da Fundação Casa, no bairro Saúde, foram apreendidos pela Ronda Ostensiva Municipal, a ROMU, no dia 3, após tentarem roubar um veículo Honda Civic, na Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, no Complexo Lavapés.



A equipe, composta pelos GCM’s Adriano e Moreira, estava em patrulhamento quando foi acionada. A vítima relatou que, minutos antes, quatro rapazes, aparentemente menores, teriam tentado roubar o veículo de sua esposa. No momento da ação, os autores simularam estar armados.



Com as descrições dos autores e sabendo que o Complexo Lavapés é um dos locais frequentados pelos menores da Fundação Casa, além de ter recebido a informação de que os autores teriam seguido sentido a Rua Padre Roque, a viatura da ROMU seguiu até a unidade da Fundação casa e se deparou com quatro menores com as mesmas características passada pela vítima.



Os quatro foram levados ao plantão policial, onde foram reconhecidos. Eles foram autuados e apreendidos, permanecendo a disposição da Justiça.