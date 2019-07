Mogimiriana vai disputar Miss Baby Brasil

Priscila Cavallaro



A mogimirianinha Lorena Lourenço tem dois anos e dois meses e foi coroada Miss Baby São Paulo no final de abril de 2019, no Teatro Tupec de Mogi Guaçu. O evento, organizado pela Agência de Modelos MariChris, trouxe para a pequena modelo a faixa, uma motoquinha e a classificação para a competição nacional Miss Mister Brasil Baby e Infanto Juvenil.



Em 2018, Lorena tinha vencido o Miss Baby Mogi Mirim. “Conheci a Lorena em uma visita da mãe na agência. Eu que organizo os eventos e como é um concurso oficial registrado, é possível fazermos a coroação da Miss”, esclarece a empresária Mari Chris, responsável pela agência.



A mãe Ana Paula de Oliveira, de 37 anos, explica que a preparação para os concursos é simples. “Faço hidratação no cabelo cacheado da Lorena e coloco um vestido bem bonito”, conta. Mari Chris garante que as expectativas da agência para Lorena são as melhores. “Ela é lindíssima e carismática e tem total apoio dos pais, o que é fundamental”, completa a empresária.



Mari Chris diz que para a categoria Baby (de um a três anos) não há muito preparo. “O que conta aos jurados e a beleza e a graça”, explica a empresária. Quanto à etapa estadual do concurso, Ana Paula diz que se surpreendeu. “Ela se saiu muito bem no desfile, não ficou com vergonha e até se divertiu”, comemora a mãe.



Depois que tudo começou, o mundo fashion entrou na rotina da família de Lorena. “Toda mãe acha o filho a criança mais bonita do mundo. Mas com a Lorena, em todo lugar que eu vou, todos elogiam e dizem que ela se parece com uma boneca”, lembra Ana Paula.



Dia 15 de julho, Lorena vai receber uma moção honrosa, uma homenagem da cidade à pequena mogimiriana. A próxima etapa do concurso de Miss Baby vai acontecer no final de 2020, de acordo com Mari Chris. “A competição vai ser, provavelmente, no Thermas Hot Word em Águas de Lindóia. Tenho feito eventos em anos anteriores lá e tem sido um sucesso”, afirma a empresária.





Lorena Lourenço, Miss Baby Mogi Mirim e Miss Baby São Paulo