CNB quer empréstimo de R$ 26 milhões para diversas obras

O prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB) encaminhou à Câmara Municipal dois projetos de lei que buscam autorização para empréstimos junto à Caixa Econômica Federal (CEF) que totalizam mais de R$ 26 milhões. O objetivo da Prefeitura é financiar diversas obras e melhorias na infraestrutura urbana, como a construção e reformas das unidades de saúde e investimentos na mobilidade urbana e sistema viário, além de um novo terminal de ônibus e benfeitorias na limpeza pública e saneamento.



Caso os projetos sejam aprovados, uma das prioridades da Prefeitura contempla a construção de três novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A iniciativa se soma às reformas a serem executadas na Rede Municipal de Saúde composta por 11 postos. Há ainda, na zona Rural, dois ESFs (Sudeste e Noroeste).



A partir da aprovação da proposta pelos vereadores, as três novas UBSs devem ser construídas nas zonas Leste – Jardim do Lago e Alto do Mirante (Passareli) – e Norte – Novacoop. Apenas na área da Saúde, a Prefeitura pretende investir quase R$ 6,5 milhões. De acordo com a Secretaria de Saúde, a ação busca aprimorar o atendimento à população associado a maior eficiência e qualidade nos atendimentos à população.



RECAPE

O sistema viário está incluso nos planos de melhorias da Administração Municipal. Os projetos das Secretarias de Obras e Habitação Popular e de Mobilidade Urbana buscam aprimorar o sistema de transporte e mobilidade através de ampliações e manutenção preventivas adequadas.



Os serviços são executados em duas fases. A primeira etapa beneficia mais de 40 ruas e avenidas em todas as regiões do município. O critério adotado pelas equipes técnicas para a execução dos trabalhos é a verificação contínua da situação do asfalto, sinalizações e o fluxo de veículos no local. A segunda fase beneficiará diversos bairros em toda a cidade. No total, os investimentos chegam a R$ 6 milhões.



TERMINAL

Com a construção de um novo terminal no Espaço Cidadão, a Prefeitura pretende integrar o sistema de transporte coletivo urbano entre os diversos bairros da cidade, o que beneficiará toda a população, através de viagens em tempos menores, redução de custos de transporte, além de maior conforto e segurança aos usuários.



Atualmente, a economia local está integrada ao sistema viário para o transporte urbano, devendo ser levado em consideração a ligação com Mogi Guaçu, já que muitos habitantes residem em Mogi Mirim e trabalham na cidade vizinha ou vice-versa, totalizando uma população acima de 200 mil pessoas. O investimento previsto é de R$ 2 milhões.



LIXO

A Prefeitura planeja também adquirir novos equipamentos, a fim de modernizar os serviços de limpeza pública (incluindo a coleta de lixo) que passariam a ser feitos pela própria Administração Municipal. Hoje a Construrban é responsável por parte desse serviço. Com pouco mais de R$ 4 milhões, o investimento permitirá a aquisição de caminhões caçamba e carroceria, minicarregadeira, retroescavadeira, trator de roçagem, trator com lâmina dianteira, pá-carregadeira, caminhão munck e compactador, dentre outros veículos.



SANEAMENTO

Com investimentos na área de saneamento, o objetivo do Governo Municipal é garantir o acesso à água de qualidade, bem como evitar futuras falhas que ocasionem o desabastecimento. A proposta engloba dois novos reservatórios de água, bombas para captação de água, painéis elétricos, caminhão caçamba, retroescavadeira, caminhão limpa-fossa com hidrojato, adutora ligando as zonas Sul e Oeste, num investimento de aproximadamente R$ 7 milhões.



Nesta área, os investimentos de infraestrutura complementam as atuais obras executadas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgotos (Saae) através da instalação da terceira adutora de água bruta, a ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) e a execução do sistema de desaguamento e tratamento de lodo.



CONTAS

Em nota, a Prefeitura afirma que a possibilidade de viabilizar esse programa de obras através de empréstimo junto a CEF é resultado da “responsabilidade fiscal do Governo com a organização das contas públicas e capacidade de honrar pagamentos”. Segundo o prefeito Carlos Nelson, com a aprovação da Câmara Municipal poderão ser feitos investimentos que resultarão na geração de empregos, desenvolvimento e melhor qualidade de vida.





Terminal de ônibus no Espaço Cidadão é um dos investimentos pretendidos com a verba