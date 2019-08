Fatec Mogi Mirim abre inscrições para o Qualifica Fatec

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) "Arthur de Azevedo" está com inscrições abertas para o Qualifica Fatec, programa que irá oferecer 120 vagas para quatro cursos gratuitos na unidade.



Voltado para alunos que estão cursando ou já concluíram o terceiro ano do Ensino Médio, o projeto tem como objetivo qualificar quem está em busca de emprego e oferecer uma alternativa de capacitação para quem já está no mercado de trabalho.



Os cursos de Ensaios Mecânicos, Solidworks, Arduíno e Eletricidade Básica serão ministrados no período da tarde, a partir de setembro, e têm duração de dez semanas.



Para se inscrever, é necessário comparecer à unidade até sexta-feira, 16, com uma cópia do RG e um quilo de alimento não-perecível, que será doado a instituições assistenciais do município.



Segundo o diretor da Fatec, André Giraldi, as aulas têm o diferencial de priorizar a abordagem prática, preparando os estudantes para o mercado de trabalho. “Mapeamos quais seriam os cursos mais pertinentes para as empresas da região e também para alunos e profissionais de diferentes áreas. Consideramos esse fator muito importante e, dependendo da procura nesta edição, abriremos mais vagas nos semestres seguintes”, explica.



Confira as datas e horários dos cursos:



Qualifica Fatec

Local: Fatec Mogi Mirim

Rua Ariovaldo Silveira Franco, 567 – Jd. 31 de Março – Mogi Mirim, SP



Ensaios Mecânicos

Data: às segundas-feiras, a partir de 2 de setembro

Horário: 14h30 às 15h30



Solidworks

Data: às segundas-feiras, a partir de 2 de setembro

Horário: 14 às 15 horas



Arduíno

Data: às quartas-feiras, a partir de 4 de setembro

Horário: 15 às 16 horas



Eletricidade Básica

Data: às sextas-feiras, a partir de 6 de setembro

Horário: 15 às 16 horas