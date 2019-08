Projeto Águia abre inscrições para aulas gratuitas de taekwondo

O Projeto Águia, iniciativa voluntária voltada a pessoas de baixa renda, está com inscrições abertas para aulas gratuitas de taekwondo. Os interessados podem fazer as inscrições na sede do ICA, onde as aulas ocorrem há quase três anos. O projeto é aberto a todo o público.



As aulas ocorrem às quintas-feiras, das 19h30 às 21h30, e também aos sábados, das 9h às 11h. Os participantes são divididos nas categorias mirim, juvenil e adulto. “Uma criança ou jovem no Esporte é uma criança ou jovem a menos na rua e, futuramente, um cidadão de bem a mais”, destacou o coordenador do projeto, Fábio Cristian Oliveira.



O Projeto Águia está cadastrado na Federação Paulista de Taekwondo e recebe o apoio da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel) de Mogi Mirim. O ICA, instituição que recebe as aulas, está localizado na Avenida Brasília, 350, Loteamento Nova Mogi.







Aulas gratuitas do Projeto Águia ocorrem na sede do ICA, em Mogi Mirim