A COMARCA entrevistou 'Ivete Sinarzinho' e 'Neiva do Céu'

Flávio Magalhães



O que era para ser uma confidência íntima entre duas companheiras de longa data acabou ganhando repercussão em todo o Brasil. Nas últimas duas semanas, viralizou nas redes sociais um áudio de WhatsApp no qual uma mulher relata (de maneira bem explícita) para uma amiga chamada Neiva o decepcionante encontro sexual que teve com um homem que conheceu pela internet.



“Ele sentou aqui na cadeira, contou a vida dele pra mim e começou a chorar, Neiva. Te juro, o cara chorava. Falando pra mim que todas as namoradas largavam dele, que nenhuma mulher fica com ele. Deu vontade de falar: ‘é claro que não fica, o que a mulher quer, você não tem’. Mas não falei”, diz um trecho do áudio que virou febre no Twitter, por exemplo, onde uma das frases citadas ("Neiva do céu") estourou o limite de 400 menções em pouco tempo.



Nesta semana, a reportagem de A COMARCA conversou com a autora do áudio, Ivete Mixtro Garcia, e com a amiga que recebeu o relato, Neiva de Lima Ribeiro Jordão. Ambas são de Estiva Gerbi, sendo que Neiva se mudou há três anos para Mogi Guaçu. Elas contaram que se surpreenderam com a repercussão do áudio. “Fiquei depressiva, não saía mais de casa”, contou Ivete, que afirmou sempre ter um perfil brincalhão, como fica evidente para quem ouviu o áudio.



Nenhuma delas sabe como a história vazou. “Eu só mandei para ela e ela jura com todas as letras que não passou para ninguém”, garante Ivete. “Eu jamais iria fazer um negócio desses com minha amiga”, completa Neiva, citando a amizade de 30 anos entre as duas. “Da mesma maneira que ela se assustou, eu também me assustei. Cheguei a levar meu celular na delegacia”, disse ainda a dona do nome mais comentado do país nos últimos dias.



Mas da adversidade veio a oportunidade. Com o apoio dos filhos e dos netos, ambas souberam lidar com a situação. O conteúdo que viralizou pela internet virou propaganda de lubrificante: “Neiva do céu… não importa o tamanho do sinarzinho, o importante é ter o gelzinho”, diz o texto do anúncio, que ainda acompanha a imagem de um pintinho amarelo.



Agora, Ivete e Neiva são agenciadas e assessoradas por um profissional de São Paulo. Com isso, já estão participando de eventos na região. “Quem divulgou isso fez de má fé, mas Deus vai nos ajudar a superar. É uma oportunidade rara, vamos aproveitar”, enfatizou Ivete. “E atrás disso tudo existe família. Somos pessoas normais. E não teve maldade na conversa”, ressaltou Neiva. Mas Ivete fez questão de confirmar: “era um sinarzinho mesmo”.





Ivete Sinarzinho e Neiva do Céu: áudio "íntimo" ganhou as redes sociais no Brasil