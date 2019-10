Acidente mata jovem e deixa outros 3 feridos na SP-340

Um acidente ocorrido na madrugada de sábado, dia 21, na SP-340, matou Tatiane Theodoro Zanardi, 34 anos, e deixou outras três pessoas feridas, uma delas em estado grave. O acidente ocorreu no quilômetro 161, quase em frente ao centro de operações da Renovias, em Mogi Mirim.



Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista do Chevrolet Vectra preto, placas EIX-0361, de Mogi Guaçu, Renne Barbosa Ferreira, 36, seguia sentido Norte (Mogi Guaçu), quando, por volta das 4h30, perdeu o controle do carro. Em seguida, invadiu o canteiro central da rodovia e acabou colidindo contra uma caixa de concreto de captação de águas pluviais.



Com o impacto, o carro capotou diversas vezes, indo parar no acostamento da pista oposta da rodovia. Dos quatro passageiros, três foram arremessados para fora do veículo, inclusive Tatiane, o marido dela, Thiago Ferreira Mamede Franco, 41, e Michelle Quaglio, 35. O motorista acabou preso nas ferragens e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Mogi Mirim.



Ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e da Renovias também prestaram socorro às vítimas. Os socorristas constataram que Tatiane morreu no local. Já os sobreviventes foram levados à Santa Casa de Mogi Mirim e ao UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Zona Leste.



EXAME DE SANGUE

Michele e Barbosa já foram liberados, após serem medicados. Ambos sofreram apenas escoriações leves. Porém, o marido de Tatiane permanece internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) daquele hospital. Segundo informações, o estado de saúde dele é grave e ele permanecia em coma induzido.



A polícia apurou que os dois casais estavam retornando do Rodeio de Jaguariúna. A Polícia Científica também compareceu ao local do acidente e um exame de sangue, para a verificação dos níveis de alcoolemia, foi pedido para o motorista do Vectra.