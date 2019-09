Danilo Zinetti deixa a Prefeitura e rompe com CNB

Até então exercendo cargo de secretário municipal de Governo, Danilo Zinetti deixou nesta sexta-feira, 6, a Prefeitura de Mogi Mirim fazendo críticas à gestão do prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB). Zinetti comunicou o seu rompimento com o chefe do Executivo mogimiriano através de um informe publicitário publicado na capa do jornal O Popular.







O agora ex-secretário municipal afirma que sua saída se deu por "não conseguir e poder mais realizar o trabalho como gostaria" na Administração Municipal, a qual fazia parte desde o início. Zinetti era coordenador da transição de governo e visto como "homem forte" da gestão de Carlos Nelson Bueno, acumulando, nos primeiros meses de mandato, a chefia de Gabinete da Prefeitura.





Segundo Zinetti, a sua participação no Governo começou a ser reduzida quando o prefeito Carlos Nelson anunciou pela primeira vez que era candidato à reeleição, em fevereiro. "Primeiramente, fui proibido de conceder entrevistas a rádios, jornais e revistas, também não poderia mais publicar assuntos relacionados ao meu trabalho na Prefeitura nas minhas redes sociais e, por fim, fui proibido de comparecer em eventos promovidos pela própria Prefeitura", relatou.





"Filiados do meu partido [PSD] começaram a receber convites para mudar sua filiação partidária, e por último veio a informação de que eu deveria trabalhar menos e fazer somente algumas horas na Prefeitura", disse ainda o ex-secretário, que classifica a postura da Administração Municipal como "injustiça e desrespeito".





Ao final, Zinetti afirma que tem a intenção de montar um novo grupo político na cidade, objetivando as próximas eleições municipais.





Ex-homem forte da Prefeitura, Danilo Zinetti anuncia seu rompimento com o governo de Carlos Nelson Bueno