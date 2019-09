De 24 a 28 setembro, palestras e passeio marcam Semana Municipal do Turismo

Ana Paula Meneghetti







A Semana Municipal do Turismo, realizada de 24 a 28 setembro, será marcada por uma diversa programação de palestras (confira a programação abaixo) e até a organização de um passeio pelos principais pontos turísticos de Mogi Mirim. A Semana, que atende à lei ordinária nº 5.410, de 22 de agosto de 2013, vem sendo preparada por uma comissão, formada por membros da Secretaria de Cultura e Turismo, Biblioteca Pública Municipal e Conselho Municipal de Turismo (Comtur).





A abertura das atividades será nesta terça-feira, 24, quando o Centro Cultural Professor Lauro Monteiro de Carvalho e Silva recebe o 1º Encontro de Desenvolvimento Turístico da Baixa Mogiana, reunindo convidados do setor turístico e autoridades políticas de toda a região. O credenciamento terá início às 13h30 e, ao todo, serão promovidas três palestras.





No sábado, 28, um dos pontos de parada do passeio turístico será o Bunker (abrigo subterrâneo) Foto: Divulgação





O encontro, que também faz parte do calendário em comemoração ao aniversário dos 250 anos da cidade, será direcionado a pessoas que têm interesse no segmento de turismo, gestores públicos, empresários do ramo de hospedagem, alimentação, agências, bares, atrativos privados, o que inclui espaços para eventos, parques e propriedades do turismo rural, além das demais instituições ligadas ao setor.





Já nos dias 25, 26 e 27, o turismólogo Edvaldo Alípio, da Secretaria de Cultura e Turismo, e o atual presidente do Comtur, Sebastião Zoli Júnior, estarão na Expo Internacional de Turismo, a 47ª ABAV , em São Paulo, representando Mogi Mirim e região no Balcão da RT Trilhos e Trilhas da Baixa Mogiana, no estande da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo.





No dia 27, sexta-feira, o escritor, historiador e coordenador do Museu Histórico de Itapira, Éric Apolinário, estará no Centro Cultural para ministrar a palestra “Inverno Escarlate – Vida e Morte nas Trincheiras do Front Leste”, que trata da Revolução de 32. Serão duas apresentações, às 9h e 14h, para alunos, a partir do 7º ano, e professores da rede pública de ensino.





Para fechar a Semana do Turismo, no dia 28, sábado, haverá um passeio turístico. Uma Jardineira, com 35 lugares, sairá às 13h do Centro Cultural. Para participar do passeio, os interessados devem confirmar presença até o dia 25, quarta-feira, na Secretaria de Cultura e Turismo, pelo telefone 3804-1078. O Centro Cultural de Mogi Mirim fica à Avenida Santo Antônio, 420, no Centro.





PROGRAMAÇÃO





1º Encontro de Desenvolvimento Turístico da Baixa Mogiana

14h – Abertura do Evento

Palestra: “1932 - possibilidades turísticas na frente leste”, por Eric Apolinário – Historiador, Coordenador do Museu Histórico de Itapira e autor do livro: “Inverno Escarlate” 14h30 –“1932 - possibilidades turísticas na frente leste”, por Eric Apolinário – Historiador, Coordenador do Museu Histórico de Itapira e autor do livro: “Inverno Escarlate”

Palestra: “Organização e oportunidades do turismo na Baixa Mogiana”, por Edvaldo Alípio – Turismólogo da Prefeitura de Mogi Mirim 15h –“Organização e oportunidades do turismo na Baixa Mogiana”, por Edvaldo Alípio – Turismólogo da Prefeitura de Mogi Mirim

15h30 – Coffee Break

Palestra: "Estruturação dos Destinos Turísticos Brasileiros | Políticas Públicas e Linhas de Financiamento Para o Turismo", por Ana Carla Moura – coordenadora geral de Mapeamento e Gestão Territorial do MTur 16h0 –"Estruturação dos Destinos Turísticos Brasileiros | Políticas Públicas e Linhas de Financiamento Para o Turismo", por Ana Carla Moura – coordenadora geral de Mapeamento e Gestão Territorial do MTur

17h30 – Encerramento





Passeio turístico (gratuito)

*Transporte: Jardineira (35 lugares) - Vagas já estão ocupadas. É necessário fazer lista de reservas.

13h – Saída do Centro Cultural

13h30 – Inserção no Bunker (abrigo subterrâneo)

14h30 – Chácara São Marcelo (Orquidário LM e Sorveteria Angellato)

15h – Cervejaria Sauber Beer: lançamento da cerveja de 250 anos

17h30 – Retorno ao Centro Cultural