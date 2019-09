Durante a Semana Nacional de Trânsito, Renovias e Artesp promovem ações

As atividades começaram na última quarta-feira, 18, no quilômetro 176, da SP-342, em Mogi Guaçu, com uma campanha educativa para pedestres sobre travessia segura nas rodovias. No mesmo dia, na SP-340, em Mococa, a Renovias, em parceria com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), orientou os motoristas sobre a importância do uso do cinto de segurança por todos os passageiros do veículo. Nesta ação, houve também a distribuição de folhetos, no quilômetro 254.