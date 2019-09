Em Mogi Mirim, 41% do eleitorado não fez o recadastramento biométrico

Ana Paula Meneghetti



O prazo para o recadastramento biométrico encerra no dia 19 de dezembro de 2019, mas ainda restam 29.058 eleitores para se recadastrarem em Mogi Mirim, o que corresponde a 41% do eleitorado da cidade. Os dados foram divulgados, nesta semana, pela 75ª Zona Eleitoral. A Justiça Eleitoral já recomendou ao eleitor não deixar o recadastramento, um processo simples e rápido, para a última hora, a fim de evitar as filas e outros tipos de transtornos.



O eleitor que não fizer a biometria terá o título cancelado e, portanto, ficará impedido de votar nas próximas eleições (Foto: Divulgação)





Para fomentar a biometria na região, o cartório eleitoral do município, em parceria com o Shopping Buriti e com o cartório eleitoral de Mogi Guaçu, inaugurou uma central biométrica itinerante no shopping, em frente às lojas Americanas. A central itinerante da Justiça Eleitoral atenderá das 11h às 20h, até a data final para a realização da biometria. O eleitor pode aproveitar o horário diferenciado e fazer o recadastramento após o trabalho. O espaço é amplo e climatizado e não há necessidade de agendamento.O eleitor que não fizer a biometria terá o título cancelado e, portanto, não poderá votar nas próximas eleições. Também terá restrições para obter carteira de identidade, de trabalho e passaporte, receber benefícios assistenciais, como o Bolsa Família, fazer empréstimos em bancos e com possibilidade de bloqueio do CPF.O objetivo da biometria é tornar ainda mais segura a identificação do eleitor na hora de votar. O procedimento confirma a identidade do eleitor, prevenindo tentativas de fraude, já que as digitais de cada indivíduo são únicas. Além do cadastro das digitais de todos os dedos do eleitor, o procedimento envolve a atualização dos dados cadastrais, fotografia e assinatura digital.Se preferir, o eleitor também pode agendar o atendimento na sede do cartório eleitoral, localizado à Rua Treze de Maio, 442, no Centro de Mogi Mirim, pelos telefones 3862-7073 e 3862-0193. O horário de atendimento é das 8h às 17h40.É necessário levar documento oficial de identificação, comprovante de residência, emitido nos últimos três meses em nome do eleitor, e título eleitoral, se tiver. Homens, com idade entre 18 e 45 anos, que estiverem tirando o título pela primeira vez, também precisam apresentar o certificado de alistamento militar ou reservista.